Звезда шоу «Холостяк» за рулем «Гелендвагена» насмерть сбила пешехода

Москва, 6 октября. Автомобиль Mercedes Gelandewagen насмерть сбил пешехода в Москве на Кутузовском проспекте. Как сообщает РЕН ТВ, за рулем иномарки находилась участница телевизионного шоу «Холостяк» Виктория Короткова.

ДТП произошло в 23.00 по московскому времени на седьмом километре Кутузовского проспекта в районе съезда на Минскую улицу. По предварительной информации, пешеход мог переходить проспект в неположенном месте. Его личность сейчас устанавливается.

Сообщается, что за рулем автомобиля находилась Виктория Короткова, бывшая участница шоу «Холостяк». Она была замужем за бизнесменом Михаилом Рожновым, однако после нескольких свиданий с певцом Егором Кридом в рамках шоу она подала на развод.

Известно, что автомобиль, за рулем которого была Короткова, зарегистрирован не на нее, а на некоего мужчину, имеющего три неоплаченных штрафа на сумму 2500 рублей. Сейчас полиция устанавливает все подробности произошедшего.