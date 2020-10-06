Украинские националисты облили краской учительницу русского языка в Херсоне

Херсон, 6 октября. Вышедшую под залог в полмиллиона гривен главу организации «Русская национальная община «Русичъ» Татьяну Кузьмич облили в Херсоне красной краской. Об этом сообщают украинские СМИ.

Женщину облили красной краской, когда она с сумками вышла на улицу. Видео нападения опубликовала в Facebook представительница херсонского отделения организации «Самооборона» Инна Усачева.

В сентябре в Херсоне началось расследование о так называемой «шпионской сети Кремля», которая якобы распространяет сепаратистские настроения среди школьников. Главным «агентом Кремля», якобы работающим на ФСБ России, Служба безопасности Украины (СБУ) считает руководителя учебного заведения в Херсоне Татьяну Кузьмич.

Экс-депутат Рады Алексей Журавко заступился за учительницу русского языка из Херсона, которую, по его словам, затравили местные националисты.