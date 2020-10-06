Эвелина Хромченко раскрыла секрет омоложения с помощью особых брюк

Москва, 6 октября. Правильно подобранные брюки смогут визуально омолодить любую женщину. По словам телеведущей Эвелины Хромченко, в этом плане идеально подойдут укороченные брюки.

Гостей шоу «Модный приговор» стала 70-летняя Ольга Николаевна. После похорон мужа женщина поставила на себе крест, считая, что просто доживает свои дни. Стилисты программы буквально преобразили даму, за счет чего та помолодела лет на 10-20.

Хромченко объяснила, в чем секрет. За счет хорошо подобранной одежды Ольга выпрямилась и помолодела.

«Во-первых, укороченные брюки немедленно омолаживают комплект, во-вторых, ей подобрали очень современную обувь, которая хорошо смотрится и на молодых, и на взрослых», — уточнила она.

По словам телеведущей, даже просто ухоженный внешний вид сбавляет несколько лет: правильно подобранный макияж, современная укладка, ровный цвет волос и аксессуары.

Отметим, ранее Хромченко удивила своих поклонников новым имиджем. Журналистку привыкли видеть в массивных очках с темной оправой и короткой стрижкой, однако на опубликованном в сторис Instagram фото она предстала в совершенно ином образе: с длинными наращенными волосами и ярким макияжем. Благодаря новому образу лицо знаменитой ведущей оказалось практически неузнаваемым.