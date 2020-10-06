Бывший украинский военный сжег шестилетнего сына после ссоры с женой

Киев, 6 октября. 35-летний мужчина из Киева после ссоры с супругой поджег кровать с шестилетним сыном, закрыв перед этим квартиру, чтобы мать ребенка не смогла попасть внутрь. Об этом пишет сайт «Обозреватель».

На место происшествия прибыли пожарные, полиция и бригады скорой помощи. По словам очевидцев, в один из моментов после поджога мужчина вылез в окно. Пожарные требовали, чтобы он немедленно открыл дверь, в ответ на что он сказал «Сейчас, еще пять минут».

Как было установлено позже, ребенок гостил у отца. Когда мать пришла отвести мальчика домой, мужчина просто не пустил ее в квартиру. Он поджог кровать с ребенком, что привело к гибели мальчика — по предварительной информации он задохнулся от дыма.

Мужчина был задержан полицией. Было установлено, что он является бывшим военным. Сейчас против него открыто уголовное дело по статье «умышленное убийство».