Украинка погибла во время пожара в доме для «заробитчан» в Польше

Варшава, 6 октября. Пожар в доме, где проживали работники с Украины, произошел в Польше. Как передает агентство Polsat News, в результате пожара погибла гражданка Украины.

Трагический инцидент произошел в деревне Гурашка Отвоцкого уезда, расположенной вблизи от Варшавы. Как сообщается, речь идет о техническом помещении, временно переоборудованным по жилые комнаты. На момент пожара там проживали более двадцати «заробитчан» с Украины. Отмечается, что в здании не было окон, а его стены были утеплены минеральной ватой. Раньше в помещении располагалась теплица. Размещенные в здании украинцы были задействованы на сельскохозяйственных работах.

Большая часть украинских работников успела выбежать вскоре после начала возгорания. Затем на место прибыли пожарные, которые сумели локализовать и потушить огонь. Разбирая завалы после пожара, они нашли в одной из комнат частично обугленное тело женщины, принадлежащее, по предварительным данным, гражданке Украины.

Сейчас польская полиция ведет расследование этого дела. Причина пожара устанавливается.

Ранее RT опубликовало материал, где описывало, как Польша превратилась «в насос по выкачке кадров из Украины».