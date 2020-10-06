Эксперт Глазьев предупредил об обвале доллара и галопирующей инфляции в США

Москва, 6 октября. Министр интеграции и макроэкономики Евразийской экономической комиссии, академик РАН Сергей Глазьев заявил, что курс доллара неминуемо упадет после президентских выборов в США. Об этом сообщает «ПолитНавигатор».

По словам Глазьева, Выборы в США будут сопровождаться катаклизмами, взаимное недоверие друг другу уже выражают обе стороны.

«Будут, очевидно, дальнейшие и социально-политические потрясения, поэтому слабеть должен доллар, а не рубль в этой геополитической ситуации. Доверие к доллару падает, мир от него отказывается. Если десять лет назад доля доллара в мировых расчетах была 80%, то сегодня всего лишь 40%», — предупредил Глазьев.

По его словам, экономическую оборону успешно выстраивает Китай, который резко снизил зависимость от Америки. То же касается Евразийского экономического союза.

Глазьев считает, что никакие потрясения в США негативно сказаться на рубле не должны. Он напомнил, что дефицит американского бюджета превышает 30%, чего не было даже во время Мировой войны.

По словам академика, финансовая система США идет вразнос, и эксперты лишь расходятся в сроках, когда она лопнет и проявляемая в финансовых пузырях скрытая инфляция перейдет в открытую, которая уже пробивается на потребительском рынке.

«Скажем, цена на мясо уже подскочила в два раза в Америке. Так что переход к галопирующей инфляции и обвалу доллара это вопрос нескольких месяцев», — заключил Глазьев.

Ранее финансовый аналитик TeleTrade Марк Гойхман заявил, что к 2021 году курс доллара может подняться до 80-85 рублей. При оптимистичном прогнозе к началу следующего года курс доллара будет находиться в районе 72-75 рублей.