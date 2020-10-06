Протестующие в Бишкеке освободили из СИЗО экс-президента Атамбаева

Бишкек, 6 октября. Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева освободили из СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). Как сообщает ТАСС, это сделали демонстранты, устроившие массовые акции протеста в киргизской столице.

Экс-глава страны вышел на свободу по итогам переговоров группы митингующих с руководством ГКНБ. Ранее сообщалось, что демонстранты сумели захватить здание парламента Киргизии, где, помимо прочего, располагается администрация президента.

Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 год. В августе 2019 его задержали в принадлежащей ему резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области. Ему были предъявлены многочисленные обвинения. Сам Атамбаев отверг все обвинения в свой адрес, назвав их политическими преследованиями.

Напомним, что в центре Бишкека в этот понедельник начался массовый митинг, участие в котором приняли порядка 2 тыс. человек. Они потребовали отменить итоги выборов 4 октября в законодательное собрание республики.