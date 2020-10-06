Украинский политик предрек Украине скорый конец

Киев, 6 октября. Властей Украины не волнует, что страна разрывается на части и скоро прекратит свое существование. Как сообщает «ПолитНавигатор», об этом в эфире украинского ТВ заявил бывший депутат Верховной рады, экс-глава украинского офиса «Интерпола» Кирилл Куликов.

По словам политика, сегодня украинцы не хотят «ни мира, ни войны», и всех эта ситуация устраивает: и коллег из партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», и президентскую партию «Слуга народа», и партию музыканта Святослава Вакарчука «Голос».

Куликов констатировал, что все эти люди «о государственности, о государственных решениях говорить неспособны».

«Плевать на это все, плевать на эту страну, плевать на то, что происходит. Да, нашелся Фокин, может быть, у него спорное решение, но человек подошел с государственным подходом. Человек просто старой формации, он не совсем понял, куда он попал. Где люди живут ситуативными моментами. Эту страну рвет, этой страны скоро не будет, но мы будем сниматься в кино», — резюмировал Куликов.

Отметим, что Куликов — не первый политик, который опасается полного исчезновения Украины. Ранее бывший депутат Рады Евгений Мураев заявил, что страна прекратит существовать, если президент Владимир Зеленский сохранит свой пост.

По его мнению, действующий глава государства «не понимает, что делает». По его мнению, политика Зеленского может привести к передаче судебной власти «в руки иностранных государств», которые в таком случае смогут создать внутри страны «карательную вертикаль».