Традиционно понятия «фертильность» и «репродуктивное здоровье» ассоциируются исключительно с женщиной, ее физиологическим состоянием, а также психо-социальными и сексуальными проблемами. Недаром, если пара длительное время не обзаводится потомством, родственники, друзья и окружение «винят» в этом, в первую очередь, жену, а не мужа. Между тем, зачатие ребенка — процесс, в котором в равной степени участвуют два организма — не только женский, но и мужской. Поэтому проблемы в репродукции (воспроизводстве) касаются обоих полов, — тем более, что, как утверждают специалисты, причин, приводящих к нарушениям репродуктивного здоровья, у мужчин ничуть не меньше. Вместе с врачом урологом-андрологом Медицинского женского центра на Таганке Никитой Устиновым разберем, какие факторы влияют на способность мужчины к отцовству и как можно выявить и вылечить мужское бесплодие.

Что можно считать мужским бесплодием и как часто встречается такая патология?

О бесплодии — как женском, так и мужском — можно говорить в том случае, когда в сексуально активной постоянной паре, не использующей при этом методов контрацепции, беременность не наступает в течение одного года. Мужской фактор бесплодия (или мужское бесплодие) — это те отклонения в параметрах эякулята, которые могут препятствовать зачатию ребенка. Согласно последним данным Европейской ассоциации урологов, на сегодняшний день частота мужского фактора бесплодия сравнилась с частотой женского фактора (50/50).

От чего зависит мужская фертильность?

В целом, способность мужчины продолжить свой род (репродуктивное здоровье) находится в зависимости от двух главных факторов: полноценного спермогенеза — процесса, в результате которого в мужском организме образуются сперматозоиды, и половой потенции — то есть, наличия у мужчины эрекции и его способности к совершению полового акта. Нарушение этих функций — как каждой в отдельности, так и в сочетании — и является ключевой причиной нарушения мужского репродуктивного здоровья. Вместе с тем лечение бесплодия у мужчин в каждом индивидуальном случае начинается с тщательного анализа факторов, которые привели к неспособности мужчины продолжить род.

Какие формы мужского бесплодия существуют?

Условно мужское бесплодие можно разделить на тестикулярную недостаточность (когда ткань яичка не может вырабатывать сперматозоиды или же вырабатывает их в недостаточном количестве или качестве), обструктивное бесплодие (когда проблема связана с трансфером сперматозоидов из яичка в мочеиспускательный канал) и нарушение функции добавочных желез (чаще всего бывает воспаление предстательной железы, семенных пузырьков и так далее).

Первую группу бесплодия провоцирует достаточно большое количество заболеваний:

Генетические нарушения (самые известные из них — это синдром Кляйнфельтера и синдром Каллмана). Врожденное или приобретенное отсутствие одного или обоих яичек. Последствия проведения химиотерапии или применения цитотоксических лекарственных препаратов. Гормональные нарушения в организме мужчины либо избыточная гормональная стимуляция, которую используют некоторые спортсмены для увеличения мышечной массы (прием препаратов тестостерона). Иммунологическое бесплодие — тот случай, когда антитела, вырабатывающиеся в мужском организме, негативным образом воздействуют на сперматозоиды.

К заболеваниям, определяющим вторую группу нарушений репродуктивного здоровья, относят различные проблемы, связанные с протоками в придатках яичка, семявыносящем протоке или семявыбрасывающем протоке (кисты, состояние после воспаления или оперативных вмешательств, врожденное отсутствие данных протоков, операции на предстательной железе (трансуретральная резекция (ТУР) простаты), после которых отсутствует семяизвержение).

«Также принято выделять отдельную группу — это идиопатическое бесплодие. В нее входят случаи, когда достоверных причин изменения параметров эякулята не выявлено. Кроме того, стоить выделить бесплодие по причине эректильной дисфункции у мужчины: с увеличением возраста мужчины, когда он хочет стать отцом, эта причина встречается все чаще», — дополняет Никита Устинов.

В каких случаях бесплодие у мужчин является следствием каких-либо других заболеваний?

Существует немало болезней, способных привести к мужскому бесплодию, причем, далеко не все они связаны непосредственно с органами и системами репродукции.

Воспалительные заболевания предстательной железы, придатка яичка и добавочных желез. Очень часто данные заболевания могут протекать бессимптомно и, как правило, тянутся с начала половой жизни, когда у мужчины часто случаются незащищенные половые акты и, как следствие, возникают инфекции, передающиеся половым путем (хламидийная инфекция, уреаплазменная инфекция, гонорея и т. д.). Варикоцеле — варикозное расширение вен семенного канатика. Существует очень много теорий, каким именно образом нарушение венозного кровообращения влияет на качество эякулята, но факт остается фактом: данное заболевание выявлено у 11% мужчин, и у 25% из них в спермограмме обнаруживаются патологические изменения. Гормональные нарушения (уменьшение выработки тестостерона, снижение показателей витамина Д, гормонов щитовидной железы, повышение пролактина и т. д.). Соматические заболевания: нарушение углеводного обмена (сахарный диабет, инсулинорезистентность), болезни печени (цирроз) и т. д. Нарушение расположения наружного отверстия уретры (гипоспадия). Эректильная дисфункция — состояние, при котором мужчина не может совершить полноценный половой акт.

Является ли половая потенция мужчины доказательством его фертильности?

Прямая связь между потенцией мужчины и его способностью стать отцом наблюдается далеко не всегда.

«Возможность и желание совершить половой акт у мужчины зависит, помимо соматического здоровья, еще и от психологического состояния и отношений с партнершей. — отмечает Никита Устинов, — Поэтому довольно часто проблемы на работе или в семье служат причиной сексуальной дисфункции у мужчины с нормальным репродуктивным здоровьем. И тут уже на помощь приходят семейные психологи и психотерапевты».

Диагностика мужского бесплодия и содержание обследования

Первое, с чего начинают диагностику мужского бесплодия — это назначение спермограммы и MAR-тест. Причем спермограмма должна быть с определением морфологии по строгим критериям Крюгера (так называемая спермограмма по Крюгеру). Это основа основ в определении тактики обследования и будущего лечения мужчины. При этом, очень важно не только правильно исследовать, но и правильно получить материал для анализа. Длительная транспортировка, особенно с нарушением температурного режима, приводит к ложным показателям спермограммы и неправильному лечению.

«В клинике, в которой я веду прием, каждый пациент может в комфортной обстановке сдать анализ на бесплодие у мужчин, после чего он сразу же будет взят в работу, что гарантирует максимально достоверный результат, — говорит наш эксперт. — Также в процессе обследования на мужское бесплодие необходимо обязательно исключить инфекции, передающиеся половым путем, исследовать гормональный профиль мужчины, выполнить биохимический анализ крови, провести УЗИ мошонки и предстательной железы. На основании этого минимума у специалиста сложится первичное представление о репродуктивном потенциале мужчины. При выявлении патологических отклонений по результатам спермограммы данное исследование рекомендовано повторить через 2 недели».

Можно ли продиагностировать бесплодие «заранее», еще до наступления проблем с зачатием?

Конечно, можно. В настоящее время на прием в Медицинский женский центр, равно как и в другие клиники, приходят очень много сознательных пар, которые перед тем, как планировать беременность, проходят полное обследование для исключения проблем репродуктивного плана и заблаговременной коррекции своего состояния.

Влияет ли своевременная диагностика мужского бесплодия на благоприятный исход лечения?

Безусловно влияет. Чем раньше начинается коррекция патологических изменений — тем выше вероятность достичь желаемого результата: зачать здорового ребенка. Причем заботиться о репродуктивном здоровье мужчины необходимо с рождения. Регулярные профилактические осмотры мальчика помогут снизить вероятность возникновения у него проблем в зрелом возрасте.

«Приведу простой пример: при некоторых формах варикоцеле на стороне поражения может уменьшаться размер яичка. И чем раньше мы скорректируем данную патологию, тем больше шансов сохранить в яичке функцию выработки сперматозоидов», — разъясняет Никита Устинов.

Можно ли спровоцировать бесплодие какими-либо внешними факторами: например, нездоровым образом жизни или низкой физической активностью?

Безусловно, и нездоровый образ жизни, и низкая физическая активность, и множество других, напрямую не связанных со здоровьем факторов, оказывают непосредственное влияние на сперматогенез. И вот еще некоторые из них:

Неправильное питание;

Сидячий образ жизни и работа;

Чрезмерная любовь к тепловым процедурам (баня, сауна и т. д.);

Частое принятие алкоголя;

Курение и употребление наркотиков;

Злоупотребление анаболическими стероидами;

Вредные профессиональные воздействия;

Воздействие ионизирующего излучения;

Контакт с анилиновыми красителями, пестицидами и тяжелыми металлами (например, свинцом).

Насколько часто встречаются психологическое бесплодие или несовместимость партнеров?

Притом, что симптомы бесплодия у мужчин, даже связанные с физическим здоровьем, в большинстве своем, никак не проявляются, весьма распространены и так называемые психологические причины неспособности к воспроизводству.

«Точно сказать, насколько часто встречается такая причина, довольно сложно, так как трудно провести грань между биологическим, психологическим и социальным компонентом мужского фактора бесплодия. — говорит Никита Устинов, — Именно поэтому зачастую лечение бесплодия подразумевает комплексный подход. Ведь даже если причина бесплодия — медицинский диагноз, а не психосоматика, то в ходе лечения пара сталкивается со множеством психологических трудностей, связанных с преодолением как медицинской причины, так и личного и семейного кризиса из-за бесплодия».

Лечение мужского бесплодия: каковы его методы и в каких случаях медицина бессильна?

Безусловно, существуют случаи, когда даже самые современные разработки и достижения не могут помочь пациенту решить проблему. Обычно это относится к генетическим заболеваниям или тяжелым повреждениям ткани яичка (в результате травм, инфекций или операционного вмешательства). Но иногда встречаются случаи идеопатического бесплодия, когда попытки самостоятельного зачатия и применения вспомогательных репродуктивных технологий не приводят к беременности. В таких случаях пары могут стать родителями при помощи донорского эякулята или усыновления. В остальных случаях медицина может предложить различные методы коррекции нарушений: борьба с воспалением и оксидативным стрессом, нормализация гормонального профиля, лечение варикозно измененных вен яичка и многое другое. Кроме того, когда естественная беременность не возникает, можно прибегнуть к вспомогательным репродуктивным технологиям (ЭКО, ИКСИ и др.). Выбор тактики лечения зависит от степени нарушений. В некоторых случаях приходится получать сперматозоиды прямо из яичка.

Что рекомендовано предпринимать мужчине и супружеской паре, если возникла проблема с зачатием?