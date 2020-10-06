Элтон Джон выступил в поддержку Армении и НКР

Лондон, 6 октября. Британский музыкант и певец Элтон Джон выступил в своем Instagram в поддержку Армении, опубликовав красный квадрат с хештегом #PeaceForArmenians. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Instagram исполнителя.

«Сегодня я присоединяюсь к другим, публикуя красный квадрат, потому что мы хотим мира для армян», — написал Элтон Джон.

Он добавил, что посещал Армению в 2018 году и «был поражен добротой и человечностью» ее жителей. Певец заявил, что сейчас Армения и Нагорный Карабах стали мишенью «беспричинной азербайджано-турецкой агрессии», жертвами которой являются мирные жители.

Стоит отметить, что позже этот пост исчез из ленты Элтона Джона.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Войска двух государств начали кровопролитные бои. Азербайджанские силы наносят удары по НКР. Проблему территориальной принадлежности не могут решить более 30 лет.