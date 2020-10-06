BCG: Россия сохранит лидерство по темпам роста безналичных платежей в мире

Москва, 6 октября. Россия сохранит мировое лидерство по темпам роста безналичных платежей до 2024 года, говорится в отчете BCG под названием «Международные платежи в 2020 году: вперед в будущее», передает ТАСС.

В отчете сообщается, что Россия с 2014 по 2019 годы «была абсолютным мировым лидером по темпам роста безналичных платежей». В среднем темп роста составлял 15,6%. Эксперты делают вывод, что в ближайшие пять лет «Россия сохранит это положение».

«Однако, как и во всем мире, в России заметно понизятся темпы роста этого показателя, которые составят в 2020–2024 годах 2,8–7,8%, в зависимости от сценария восстановления экономики», — сообщается в исследовании.

Эксперты BCG обратили внимание на тот факт, что пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения дали «толчок развитию цифровых технологий». Половина российских потребителей из тех, кто еще пользовался наличными средствами, с конца 2019 до середины 2020 года перешли на безнал.

С 2010 по 2018 годы в РФ фиксировался феноменальный, 30-кратный рост числа безналичных карточных транзакций.