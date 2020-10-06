Донбасс, 5 октября. Украинские войска ведут огонь по ДНР, в ЛНР горят позиции ВСУ. Командование десантной бригады ВСУ списывает на пожары недостачи военной помощи США. Украинские силовики расправились с сослуживцем. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские войска снова открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. Обстреляны Ленинское, Спартак и Дзержинское. Стрельба велась Вооруженными силами Украины из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

В зоне ответственности подразделений Народной милиции Луганской Народной Республики воскресенье прошло спокойно. При этом в субботу были зафиксированы два обстрела. Кроме того, наблюдатели луганчан сообщают о постоянных взрывах на позициях украинских войск. Это, в свою очередь, может быть связано как с пылающими пожарами в Луганской области, которые приводят к детонации минно-взрывных заграждений, так и с проведением инженерных работ на украинских позициях.

Нарушения действующего перемирия украинской стороной фиксируют и наблюдатели международной Миссии ОБСЕ. Иностранцы в своих отчетах отмечают размещение киевскими силовиками запрещенной техники и вооружений в границах зон безопасности, минирование новых участков местности вдоль линии соприкосновения и другие нарушения мирных соглашений.

В Станице Луганской сгорел опорный пункт ВСУ

Что касается пожаров в Луганской области, они бушуют уже неделю и доставили множество проблем не только гражданскому населению, но и украинским военным, сообщает Управление Народной милиции ЛНР. В зоне ответственности 25-ой отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ, ранее спланированной штабом силовой операции к отправке в пункт постоянной дислокации, полностью уничтожен огнём взводный опорный пункт в Станице Луганской. Пятеро бойцов при попытке тушения получили сильные ожоги.

Также стоит отметить, что разгул стихии пришелся как нельзя кстати готовящимся к ротации военнослужащим, ведь на пожары можно списать ранее проданное военное имущество, боеприпасы и оружие. Как сообщают в Народной милиции ЛНР, командование десантников из 25-ой бригады уже отчиталось в вышестоящий штаб об уничтожении дорогостоящих приборов ночного видения американского производства, поставленных США в армию Украины в рамках военного сотрудничества.

Сослуживцы выбросили из поезда украинского солдата

Об очередных небоевых потерях противника сообщают в донецком Управлении Народной милиции. Военнослужащий 54-ой отдельной механизированной бригады ВСУ выброшен из поезда на полном ходу своими сослуживцами во время возвращения из отпуска на передовую, сообщает разведка дончан.

Причиной данного происшествия стали посягательства бойца на женщину-военнослужащую из другой воинской части. Выброшенный солдат погиб, а старший сержант Диденко, в отношении которой погибший пытался осуществить насильственные действия, получила травмы.