Падчерица Урганта опубликовала фотографии, где позирует без бюстгальтера

Москва, 6 октября. Падчерица российского шоумена Ивана Урганта Эрика Кикнадзе продемонстрировала своим подписчикам необычную фотографию, где она позирует без бюстгальтера. Фотография была опубликована в ее Instagram.

Старшая дочь новой жены Урганта выложила в Сеть кадры своей последней фотосессии, где она позирует на фоне кирпичной стены в короткой юбке и майке на голое тело с глубоким декольте. Также девушка носит солнцезащитные очки и черные сапоги на платформе.

«Эти сапоги заставили меня плакать», — прокомментировала выложенные фотографии Кикнадзе.

Стоит отметить, что подписчикам новый образ двадцатилетней падчерицы Урганта пришелся по вкусу.

«Ты такая конфетка», — выразил общее мнение один из комментаторов.

Напомним, что весной Кикнадзе опубликовала в Сети фотографию со своим возлюбленным. Снимок появился в Instagram девушки. На изображении Эрика позирует в мини-платье Dior, а ее парень Муса — топлес. Как писали средства массовой информации, старшая дочь Урганта несколько месяцев встречается с темнокожим парнем по имени Муса. Когда пользователи узнали об их романе, то отреагировали по-разному, девушке пришлось отбиваться от наплыва хейтеров. Спустя три месяца отношений пары поклонники Кикнадзе признали, что девушка и молодой человек хорошо смотрятся вместе.