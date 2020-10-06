Мария Шукшина поделилась фотографией с могилы отца

Москва, 6 октября. Актриса и телеведущая Мария Шукшина в годовщину смерти своего отца навестила его могилу на Новодевичьем кладбище, поделившись фотографией на своей странице в Instagram.

Актриса посетила могилу Василия Шукшина в компании своих сыновей. На снимке видно, как она зажигает свечку в память об отце.

«Папа говорил: «Самые великие слова в русской поэзии: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли… Глаголом жги сердца людей!» — подписала она фотографию.

Шукшин скончался 2 октября 1974 года во время съемок фильма «Они сражались за Родину» на теплоходе «Дунай». Его тело обнаружил близкий друг Георгий Бурков. Причиной смерти стал инфаркт миокарда. 7 октября актера похоронили на Новодевичьем кладбище.

Отметим, в честь годовщины смерти Шукшина актер Станислав Садальский в ЖЖ привел свидетельства его коллег, обративших внимание на некоторые подозрительные моменты. По их мнению, возможно, что артист умер не сам. В частности, он обратил внимание на тот факт, что за месяц до смерти Шукшин прошел обследование кардиолога, и кардиограмма показала, что знаменитость абсолютно здоров.

Актер Александр Панкратов-Черный также выразил некоторые сомнения. По его словам, Шукшин разговаривал с Георгием Бурковым за 15 минут до смерти. Артист хорошо себя чувствовал и был весьма жизнерадостным, а затем сказал, что пойдет в кабину.