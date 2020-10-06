Дочь Началовой впервые выступила с песней на телевидении

Москва, 6 октября. Тринадцатилетняя дочь певицы Юлии Началовой, скончавшейся в марте 2019 года, впервые выступила с песней на телевидении. Об этом пишет портал «Вокруг.тв».

Дочь Началовой Вера Алдонина живет с бабушкой и дедушкой, а также регулярно видится со своим отцом Евгением Алдониным. Родственники девочки стараются оберегать ее от чрезмерного внимания прессы и лишь изредка публикуют видео с ней в социальных сетях. Так стало известно, что у девочки есть вокальные данные; кроме того, выяснилось, что она с детства играет на музыкальных инструментах и участвует в мюзиклах.

В этот понедельник состоялся дебют Алдониной на телевидении – она спела песню в передаче «С добрым утром, малыши». Отметим, что это не первый случай, когда дочь Началовой поет. Еще весной она исполнила композицию «Письма с фронта», которую когда-то пела ее мама. Алдонина посвятила ее своему прадеду Егору Началову.

Напомним, Юлия Началова умерла в больнице 16 марта прошлого года. Родные исполнительницы до последнего надеялись, что ей удастся выкарабкаться. Близкие постоянно молились за певицу, когда она находилась в коме. Врачи обнадеживали родителей артистки и говорили, что Началова выдержала первую волну заражения, значит, будет жить. Причинами смерти Началовой стали заражение крови и сердечная недостаточность. Кроме того, певица была больна диабетом, красной волчанкой и подагрой. Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве 21 марта 2019 года.