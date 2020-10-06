Больной коронавирусом Трамп готов провести дебаты с Байденом

Вашингтон, 6 октября. Заразившийся COVID-19 президент США Дональд Трамп планирует принять участие в дебатах с кандидатом на пост главы государства от демократов Джо Байденом, сообщил представитель штаба Трампа Тим Мертау в эфире CNN.

«Президент намерен провести дебаты», — заявил он.

Первый раунд дебатов Трампа и Байдена прошел 29 сентября в Кливленде. Второй назначен на 15 октября в Майами, третий — на 22 октября в Нэшвилле.

Ранее Байден сообщил журналистам, что готов принять участие в дебатах, если их проведение одобрят специалисты.

«Я буду действовать таким образом, какой посчитают приемлемым для меня эксперты. <…> Если ученые скажут, что это безопасно, то, думаю, это нормально», — заявил демократ.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября.