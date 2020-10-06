Любовницу Тарзана возмутило его интервью с Королевой каналу Собчак

Москва, 6 октября. Актрису Анастасию Шульженко возмутило интервью, которое Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, дали Ксении Собчак. Как пишет портал StarHit, Шульженко продолжает настаивать на том, что у нее были длительные отношения с Тарзаном, а не случайный секс, как утверждает он.

По словам Шульженко, она состояла в отношениях с Тарзаном на протяжении полутора лет.

«Да, я любила человека, и, наверное, люблю до сих пор. Вся эта история принесла мне очень много горя. Если бы наша встреча, о которой вы просили, все же состоялась бы, то вы бы узнали много нового и интересного, причем не голословно», — заявила Шульженко в видео, которое она выложила в своем аккаунте.

Она объяснила, что длительное время переписывалась с Тарзаном, успешно скрывая свои отношения от Королевой. Также Шульженко прокомментировала обвинения со стороны Королевой в воровстве. По ее словам, они не имеют под собой никаких оснований.

«Но зачем брать грех на душу и обвинять в воровстве? Это же ложь! Хотя я не знаю, может быть, у господина Глушко я была не одна?» — заявила Шульженко.

Напомним, ранее Тарзан обвинил свою 23-летнюю обольстительницу Анастасию Шульженко в том, что она якобы его развела, опоила неизвестным веществом, а потом запечатлела их интимные ласки на камеру. Признание звезды продержалось в его профиле недолго, затем он поспешно удалил запись. Стриптизер после измены неоднократно повторял, что любит свою жену. Сообщалось, что их с Королевой отношения сумели восстановиться.