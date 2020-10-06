Политолог оценил вероятность вступления ОДКБ в конфликт в Карабахе

Москва, 6 октября. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готова защищать Армению, но не Нагорный Карабах, заявил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев в интервью информагентству «ТелецентрЪ».

Политолог выразил мнение, что Азербайджан точно выбрал время для обострения ситуации в Карабахе. По его словам, специалисты мониторили ситуацию, чтобы выяснить, будет ли в конфликт вмешиваться России и ОДКБ.

«Стало понятно, что Армению Россия будет защищать, но не будет защищать территории, оккупированные Арменией», — заявил Перенджиев.

При этом он добавил, что ОДКБ «также готова защищать Армению».

«Но только в случае нападения на саму Армению. ОДКБ не будет выступать, как и Россия, инструментом удержания Арменией в своей оккупации азербайджанских земель. Это несомненно», — подчеркнул политолог.

Ранее схожую точку зрения в беседе с ФАН выразил политический аналитик Леонид Савин. По его словам, Россия и ОДКБ вступятся за Армению только в случае реального риска дестабилизации обстановки или прямого нападения на страну.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, передавал RT. До сих пор там продолжаются масштабные боестолкновения между военными Армении и Азербайджана.