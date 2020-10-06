Протестующие в Бишкеке захватили здание парламента

Бишкек, 6 октября. Протестующие в Бишкеке против итогов парламентских выборов в стране захватили здание парламента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

Как сообщается, участникам акции протеста после двухчасовых столкновений с полицией удалось прорваться на огороженную территорию возле здания парламента, где, помимо прочего, располагается администрация главы Киргизии.

Напомним, что в центре Бишкека в этот понедельник начался массовый митинг, участие в котором приняли порядка 2 тыс. человек. Они потребовали отменить итоги выборов 4 октября в законодательное собрание республики. Вечером начались столкновения протестантов с правоохранителями.

В российской Госдуме события в киргизской столице уже назвали попыткой извне осуществить цветную революцию в стране. В частности, с таким заявлением выступил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.