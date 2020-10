Little Big записали саундтрек для «Бората-2»

Санкт-Петербург, 6 октября. Российская группа Little Big записала саундтрек к сиквелу комедии Саши Барона Коэна «Борат-2», сообщается в официальном аккаунте группы в Instagram.

Речь идет о кавере на композицию Everybody Dance Now. Песню можно услышать в трейлере фильма.

«Записали кавер версию Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) C+C Music Factory специально для трейлера кинофильма Борат 2. Премьера 23-го октября», — сообщили Little Big.