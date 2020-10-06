Little Big записали саундтрек для «Бората-2»

Санкт-Петербург, 6 октября. Российская группа Little Big записала саундтрек к сиквелу комедии Саши Барона Коэна «Борат-2», сообщается в официальном аккаунте группы в Instagram.

Речь идет о кавере на композицию Everybody Dance Now. Песню можно услышать в трейлере фильма.

«Записали кавер версию Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now) C+C Music Factory специально для трейлера кинофильма Борат 2. Премьера 23-го октября», — сообщили Little Big.

Полное название картины Коэна — «Борат: Дар порнографической мартышки вице-премьеру Михаилу Пенсу, чтобы сделать лучше недавно истощенному государству Казахстан». В Сети уже разгорелись нешуточные споры, поскольку жители Казахстана посчитали сатиру Коэна оскорбительной.

Как сообщалось ранее, некоторые жители Казахстана считают, что фильм о приключениях Бората Сагдиева оскорбляет их нацию и сеет межнациональную рознь. Они требуют отменить премьеру кинокартины. В связи с этим они распространили в соцсетях хэштег #CancelBorat («отменить Бората»).

Вторую часть комедии о Борате начали снимать сразу после того, как в Америке отменили ограничения для киноиндустрии, связанные с коронавирусом. Авторы хотели, чтобы картина вышла перед выборами президента США, которые назначены на 3 ноября.

Первый фильм вышел в 2006 году. Он рассказывает о казахстанском журналисте Борате Сагдиеве, который по приказу Министерства информации Казахстана отправляется в путешествие по США для создания документального фильма. Несмотря на то, что это фильм художественный, в нем присутствует огромное количество не постановочных историй: Коэн, прикидываясь Боратом, ставил людей в неловкие положения.

Картина высмеивает недостатки политической жизни США: в основном расизм. Большая часть первой части была посвящена антисемитизму. В прокате фильм собрал 262 млн долларов по всему миру.