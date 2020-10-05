Переболевшие ОРВИ могут обладать иммунитетом к COVID-19

Москва, 5 октября. Переболевшие сезонной ОРВИ могут получить дополнительный иммунитет к коронавирусу. К такому выводу пришли американские исследователи, пишет РИА Новости.

По мнению американских ученых, организм человека, переболевшего ОРВИ, получает иммунитет, способный защитить от целого ряда коронавирусов, среди которых, предположительно, есть и SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19.

Гипотезу американских ученых прокомментировали в Роспотребнадзоре, заявив, что пока нельзя утверждать о стопроцентной эффективности этого иммунитета и надежной защите от COVID-19. Также пока нет достоверных данных о том, что иммунитет от коронавируса формируется у людей, которые переболели гриппом.

В Роспотребнадзоре напомнили, что даже выздоровевшие после COVID-19 пациенты, обладающие антителами к вызывающему его вирусу, все еще могут быть способны распространять заболевание. Специалисты ведомства порекомендовали носить маску даже тем, кто имеет справку о наличии антител к коронавирусной инфекции.