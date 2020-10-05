Королева ополчилась на Первый канал за публикацию компромата

Москва, 5 октября. Певица Наташа Королева в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» рассказала все подробности скандала, связанного с изменой ее супруга Сергея Глушко (Тарзан). Она не скрывала своего возмущения от действий Первого канала, выпустившего в эфир компромат на супругов.

Королева напомнила, что с Первым каналом они выпустили много совместных проектов, и в целом она всегда считала себя артисткой именно Первого.

Однако после того, как телеканал пустил эфир с компроматом, сделанным любовницей Тарзана Анастасией Шульженко, Королева разочаровалась в этой компании. При этом о предстоящем эфире она узнала заранее и пыталась остановить выпуск.

«То, что я несколько раз звонила в приемную [Константина Эрнста], и меня не соединяли, для меня как-то было достаточно странным. То, что наши адвокаты посылали постоянно письма, что это непростая, неординарная ситуация. Это не хайп, не какие-то наши попытки поднять рейтинги», — посетовала Королева.

С другой стороны, артистка поблагодарила телеведущего Андрея Малахова, который сейчас работает на телеканале «Россия-1». По ее словам, он лично ей позвонил и сообщил, что не будет брать данную историю в эфир, поскольку уверен в том, что это мошенничество.

«Зачем давать мошенницам выступать на центральных каналах? Зачем это сделал центральный канал?» — негодует Королева.

Пытаясь ответить на свой же вопрос, Королева предположила, что ситуация может быть гораздо сложнее, чем кажется с первого взгляда. По ее мнению, произошедшее на Первом канале было сделано не против нее.

«Внутри канала, видимо, происходят свои собственные перестановки, свои собственные игры. Я копаю глубже. Эта ситуация была сделана специально для того, чтобы освободить кресло нашего любимого Константина Львовича Эрнста. Это мои домыслы», — подчеркнула Королева.

Об измене Тарзана с Шульженко стало известно в начале сентября. После того как в Сети стали активно обсуждать скандал, Тарзан записал ролик, в котором признался в измене супруге, но затем удалил видеозапись. Вскоре многие предположили, что история с изменой была спланированным ходом, чтобы поднять рейтинги теряющих популярность артистов.