Российским авиакомпаниям дали допуск на полеты в 24 страны

Москва, 5 октября. Авиакомпании России получили допуски на выполнение регулярных полетов в 24 страны. Как пишет РИА Новости, соответствующий приказ был подготовлен Росавиацией.

В этом списке есть как страны, с которыми авиасообщение уже установлено, так и пока закрытые. К открытым странам относятся Белоруссия, Великобритания, Египет, Казахстан, Киргизия, Мальдивы, ОАЭ, Турция и Танзания. Закрытыми странами, на полеты в которые, тем не менее, допуск также выдан являются Азербайджан, Армения, Германия, Греция, Израиль, Испания, Италия, Кипр, Китай, Мальта, Нидерланды, Саудовская Аравия, Туркменистан, Чехия, Узбекистан.

Кроме того, перевозчикам были выданы допуски на выполнение чартерных полетов в Австрию, Болгарию, Венгрию, Испанию Францию и на Кубу.

В Росавиации указали, что данный документ не означает автоматическое восстановление авиасообщения.

«Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов», — объяснила представитель ведомства.

Напомним, с 1 августа воздушное сообщение возобновилось с Великобританией, Турцией и Танзанией. Позднее открылись границы Швейцарии. С августа международные полеты из/в Россию осуществляют 11 российских и пять иностранных авиакомпаний.