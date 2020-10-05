В России могут ужесточить «коронавирусные» ограничения после 19 октября

Москва, 5 октября. Режим полной изоляции может быть введен не только в Москве, а в каждом регионе России, если число заболевших COVID-19 продолжит увеличиваться. Об этом сообщает издание URA.RU со ссылкой на источники в руководстве Свердловской, Тюменской и Курганской областей

По данным источников издания, карантин может быть введен в течение двух недель, причем его формат, вероятно, окажется более жестким, чем весной.

«Закроют вообще все и всех. Может быть гораздо хуже, чем в марте. Планируется перекрыть даже движение между городами», — заявил источник в правительстве Курганской области.

Эту гипотезу поддержали источники в Тюменской и Свердловской областях, заявив о возможном закрытии перемещений между регионами. Однако, по их словам, «тотального карантина» внутри субъектов, скорее всего не будет.