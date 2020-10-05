Роспотребнадзор призвал переболевших коронавирусом носить маски

Москва, 5 октября. Человек, перенесший COVID-19 и имеющий антитела к нему, в течение короткого времени может быть переносчиком инфекции, поэтому должен носить маску в общественных местах, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

В ведомстве сообщили, что последние исследования подтвердили, что «человек, имеющий антитела IgG к коронавирусу, все равно в течение короткого времени может быть переносчиком коронавирусной инфекции». Отмечается, что это редкий, но возможный вариант.

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что положительный тест на антитела не дает никаких преимуществ: абсолютно все должны пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Согласно данным ведомства на 5 октября, за сутки в России выявлено 10 888 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Больше всего случаев приходится на Москву (3537), Петербург (407) и Московскую область (339).