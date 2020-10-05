Пашинян и Путин обсудили эскалацию в Нагорном Карабахе

Москва, 5 октября. Российский президент Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили недавнее обострение конфликта в Нагорном Карабахе. Как отмечает пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора было отмечено, что конфликт приобрел масштабный характер и привел к жертвам среди гражданских.

Кроме того, российский лидер еще раз подчеркнул срочную необходимость прекращения боевых действий.

Ранее Нагорно-Карабахская Республика заявила, что нанесла удары по военным объектам в ряде азербайджанских городов, в результате чего был уничтожен аэродром в Гяндже. Эта атака была ответом на обстрелы Степанакерта со стороны Азербайджана: утром 4 октября в центре столицы НКР прогремела серия мощных взрывов.

Напомним, что ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. До сих пор там продолжаются масштабные боестолкновения между военными Армении и Азербайджана.