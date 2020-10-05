Богданов озвучил пути решения кризиса в Ливии

Нью-Йорк, 5 октября. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданова на встрече высокого уровня по Ливии в ООН заявил о необходимости привлекать к диалогу все силы, включая представителей от прошлого режима и командующего Ливийской национальной армией Халифу Хафтара.

Богданов констатировал, что обстановка в Ливии до сих пор вызывает «серьезное беспокойство», несмотря на то, что последние несколько месяцев в регионе не ведется активных боевых действий.

«Сохраняется угроза возобновления масштабной вооруженной конфронтации между противоборствующими сторонами вследствие намеренной провокации либо случайного инцидента», — подчеркнул Богданов.

По его словам, политическое урегулирование ливийского кризиса возможно только при долгосрочном прекращении огня, о чем должны договариваться стороны в Ливии, которые «реально контролируют обстановку «на местах».

«Поддерживаем все мирные инициативы по разрешению ливийского кризиса. Главное, чтобы они принесли практические результаты», — заявил спецпредставитель президента РФ.

Богданов также прокомментировал проведение под эгидой ООН до конца октября форума ливийского политического диалога, предусмотренного итогами Берлинской конференции. Он предостерег стороны от повторения ошибок прошлого, подчеркнув, что «залогом успеха является подлинно инклюзивный характер форума, на котором должен быть представлен весь спектр ливийских сил, включая сторонников бывшего режима Джамахирии и командующего Ливийской национальной армией Халифы Хафтара».

«Твердо исходим из того, что успешное продвижение урегулирования в Ливии определяется ключевым принципом: решать судьбу этой страны должны сами ливийцы», — заявил Богданов.

Он напомнил, что игнорирование этого принципа «привело к пробуксовке реализации решений Берлинского саммита».

Спецпредставитель президента РФ также позитивно оценил недавнее решение командования ЛНА и представителей руководства западноливийской администрации о возобновлении экспорта нефти при условии справедливого распределения доходов от ее реализации между всеми регионами страны.

«Рассматриваем это как важный шаг на пути укрепления доверия между ливийскими сторонами», — заявил Богданов.

Дипломат обратил особое внимание на важность решения вопроса о новом руководителе Миссии ООН по поддержке в Ливии. Данный пост вакантен последние полгода, что негативно сказывается на решении ливийского кризиса.