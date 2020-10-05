Роспотребнадзор назвал «неуязвимую» перед коронавирусом категорию граждан

Москва, 5 октября. Существуют люди, имеющие определенные генетические мутации, благодаря которым они не могут заразиться коронавирусом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

«Известно, что полиморфизмы (мутации) в гене, кодирующем белок ACE2, который коронавирус использует для проникновения в клетки дыхательных путей, могут облегчить или затруднить проникновение вируса в клетки. Таким образом, выявления генетических вариантов позволяет выявлять и людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19, и тех «счастливчиков», кто «защищен» своими генами», — сообщает пресс-служба ведомства.

В конце сентября Роспотребнадзор предупредил, что не исключает появления новых ограничительных мер ввиду роста заражений COVID-19. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная. О важности соблюдения санитарных требования ранее заявлял и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством отметил, что понимает граждан, которые уже устали от карантинных мер. Глава государства призвал власти всех уровней вводить только необременительные и при этом необходимые ограничения против коронавируса.