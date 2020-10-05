Собчак показала реальную внешность Королевой

Москва, 5 октября. Певица Наташа Королева стала гостем YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», обсудив с Ксенией Собчак скандал, разгоревшийся вокруг измены ее супруга Сергея Глушко (Тарзан). Однако пользователи Сети обратили внимание на внешность Королевой, которая кардинально отличается от фотографий звезды в Instagram.

Королева предстала перед зрителями в своем доме на берегу Волги в Астрахани. Сама она называет этот дом ее «местом силы», куда она перебралась, чтобы отдохнуть от скандалов. Во время интервью певица решила не пользоваться косметикой, и зрителям стало хорошо видно, что ей уже 47 лет.

Зрители в комментариях отметили, что Королева хорошо выглядит для своего возраста, но кадры очень уж отличаются от того, что поклонники привыкли видеть на странице соцсети звезды.

«Все тут: ой, королева постарела. Ну, так она и образ жизни такой ведет. Водочка, как она говорит, песни, пляски. Это изнашивает», — пишет в комментариях пользователь под ником MaiaMi.

«Уважаю Наталью уже за то, что она не стала ботоксной обезьяной, как многие, принимает возрастные изменения очень достойно!» — добавила yoir_light.

«Я близка по возрасту к поколению Королевой. Блин, в первый раз вижу ее аля натюрель, какая она старая, не могу в это поверить, как быстро проходит жизнь», — добавила Ga Ined.

Многие выразили мнение, что на внешности звезды отразился произошедший скандал.

«Наталью жаль. Как-то сдала. Тарзан истерит от страха. Да, окунулись в грязь по уши», — пишет Мария.

«По Наташе конечно удар заметен. Трудяга, классная. Всегда всех заряжает позитивом. А тут по глазам видно. Удар держит, как больно», — сочувствует Королевой людмила затовка.

В «Осторожно, Собчак» королева призналась, что смогла просить своему мужу измену, и теперь они вместе борются с последствиями этого скандала.