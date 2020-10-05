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Собчак показала реальную внешность Королевой

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Собчак показала реальную внешность Королевой

Москва, 5 октября. Певица Наташа Королева стала гостем YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», обсудив с Ксенией Собчак скандал, разгоревшийся вокруг измены ее супруга Сергея Глушко (Тарзан). Однако пользователи Сети обратили внимание на внешность Королевой, которая кардинально отличается от фотографий звезды в Instagram. 

Королева предстала перед зрителями в своем доме на берегу Волги в Астрахани. Сама она называет этот дом ее «местом силы», куда она перебралась, чтобы отдохнуть от скандалов. Во время интервью певица решила не пользоваться косметикой, и зрителям стало хорошо видно, что ей уже 47 лет.

Зрители в комментариях отметили, что Королева хорошо выглядит для своего возраста, но кадры очень уж отличаются от того, что поклонники привыкли видеть на странице соцсети звезды. 

Собчак показала реальную внешность Королевой

«Все тут: ой, королева постарела. Ну, так она и образ жизни такой ведет. Водочка, как она говорит, песни, пляски. Это изнашивает», — пишет в комментариях пользователь под ником MaiaMi.

«Уважаю Наталью уже за то, что она не стала ботоксной обезьяной, как многие, принимает возрастные изменения очень достойно!» — добавила yoir_light.

«Я близка по возрасту к поколению Королевой. Блин, в первый раз вижу ее аля натюрель, какая она старая, не могу в это поверить, как быстро проходит жизнь», — добавила Ga Ined.

Многие выразили мнение, что на внешности звезды отразился произошедший скандал.

«Наталью жаль. Как-то сдала. Тарзан истерит от страха. Да, окунулись в грязь по уши», — пишет Мария.

«По Наташе конечно удар заметен. Трудяга, классная. Всегда всех заряжает позитивом. А тут по глазам видно. Удар держит, как больно», — сочувствует Королевой людмила затовка.

В «Осторожно, Собчак» королева призналась, что смогла просить своему мужу измену, и теперь они вместе борются с последствиями этого скандала.

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