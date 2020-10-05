В ООН озвучили число жертв среди мирного населения в Карабахе

Нью-Йорк, 5 октября. С начала последнего обострения военного конфликта в Нагорном Карабахе погибли более 40 гражданских лиц с обеих сторон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

«Управление ООН по гуманитарным вопросам заявило, что оно по-прежнему крайне обеспокоено продолжающимися боевыми действиями вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта», — сказал он.

Также Дюжаррик напомнил, что ООН вновь призывает Армению и Азербайджан немедленно прекратить столкновения. Он указал, что с начала боевых действий с обеих сторон погибло не менее сорока мирных жителей, а более двухсот — пострадали.

Напомним, что с 27 сентября начались активные бои между Азербайджаном и Баку. Оба государства десятки лет не могут решить вопрос касаемо статуса Нагорного Карабаха. Отношения между Баку и Ереваном обострились еще в конце 80-х годов. В 1994 году Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали протокол о перемирии. Однако периодически в Нагорном Карабахе возобновлялись боевые действия.