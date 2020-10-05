В Роспотребнадзоре рассказали, обязательна ли самоизоляция после вакцинации

Москва, 5 октября. В настоящее время у специалистов нет точных данных о сроках сохранения иммунитета к коронавирусу после вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что желательно соблюдать самоизоляцию до и после вакцинации, так как в данный момент нет точных данных о влиянии коронавируса на эффективность формирования иммунитета.

«Самоизоляция желательна, поскольку в настоящее время нет достаточных данных о влиянии болезни COVID-19 на эффективность формирования иммунитета при вакцинации», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что после вакцинации следует продолжать носить медицинскую маску, что позволит защитить себя от других инфекций.

Напомним, 11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина против коронавируса, которую разработали специалисты научно-исследовательского центра имени Гамалеи. В настоящее время вакцина проходит пострегистрационной этап исследований.