В Ереване заявили о применении Азербайджаном запрещенного вооружения

Ереван, 5 октября. Защитник прав человека в Армении Армен Татоян заявил, что Вооруженные силы Азербайджана используют запрещенные виды вооружений против мирного населения в Нагорном Карабахе.

«ВС Азербайджана с первого дня эскалации применяют против мирного населения запрещенные виды вооружений. Были нанесены удары кассетными бомбами по городам Карабаха, где компактно проживает гражданское население, что противоречит международному гуманитарному праву», — говорится в докладе Татояна.

По его словам, ВС Азербайджана также применяют беспилотники как в Карабахе, «так и в Армении».

«Есть погибшие», — добавил омбудсмен, сообщив, что вскоре все доказательства будут предоставлены международным организациям.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, Ереван и Баку обвинили друг друга в нанесении ударов по своим позициям. В странах введено военное положение, объявлена мобилизация. По данным армянского единого информационного центра, с начала конфликта в Карабахе погиб 21 мирный житель, 82 получили ранения, повреждено 2104 единицы имущества, зданий и строений.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия на высоком уровне и на постоянной основе ведет диалог как с участниками конфликта в Нагорном Карабахе, так и с Турцией, передавал RT.