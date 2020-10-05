МИД России, Франции и США осудили эскалацию в Нагорном Карабахе

Москва, 5 октября. Министры иностранных дел России, Франции и США выступили с решительным осуждением беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в Нагорном Карабахе. Соответствующее трехстороннее заявление было опубликовано на сайте МИД РФ.

«Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан‑Ив Ле Дриан и государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Майкл Помпео, представляющие страны – сопредседатели Минской группы ОБСЕ, самым решительным образом осуждают беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в зоне нагорно-карабахского конфликта и за ее пределами», — гласит документ.

Министры заявили, что недавние столкновения вдоль линии соприкосновения имели своей целью гражданские объекты и представляют собой неприемлемую угрозу для стабильности в регионе.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Войска двух государств начали кровопролитные бои. Азербайджанские силы наносят удары по НКР. Проблему территориальной принадлежности не могут решить более 30 лет.