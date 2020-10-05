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Заразившийся коронавирусом Трамп в ближайшее время покинет больницу

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Заразившийся коронавирусом Трамп в ближайшее время покинет больницуВашингтон, 5 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие часы намерен покинуть госпиталь, в котором он проходил лечение от коронавируса. Об этом глава Белого дома написал на в своем микроблоге Twitter.

«Я покину госпиталь имени Уолтера Рида сегодня в 18.30 (01.30 вторника мск — Прим. ФАН). Чувствую себя отлично! Не бойтесь коронавируса. Не давайте ему господствовать над вашими жизнями. Мы, при администрации Трампа, получили действительно великолепные лекарства и знания. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад!»  — отметил Трамп.

2 октября стало известно, что у президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи диагностирован коронавирус. Позднее в СМИ появилась информация об ухудшении состояния Трампа. У главы Белого дома был зафиксирован кашель и высокая температура.

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