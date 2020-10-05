Заразившийся коронавирусом Трамп в ближайшее время покинет больницу

Вашингтон, 5 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие часы намерен покинуть госпиталь, в котором он проходил лечение от коронавируса. Об этом глава Белого дома написал на в своем микроблоге Twitter.

«Я покину госпиталь имени Уолтера Рида сегодня в 18.30 (01.30 вторника мск — Прим. ФАН). Чувствую себя отлично! Не бойтесь коронавируса. Не давайте ему господствовать над вашими жизнями. Мы, при администрации Трампа, получили действительно великолепные лекарства и знания. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад!» — отметил Трамп.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020

2 октября стало известно, что у президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи диагностирован коронавирус. Позднее в СМИ появилась информация об ухудшении состояния Трампа. У главы Белого дома был зафиксирован кашель и высокая температура.