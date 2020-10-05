Госдеп США призвал Баку и Ереван к прекращению огня в Карабахе

Вашингтон, 5 октября. Первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн в разговоре с главами МИД Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым призвал стороны к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Госдепа.

В понедельник Бигэн провел телефонные переговоры с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. По данным пресс-службы Госдепартамента, он выразил «глубокую обеспокоенность» происходящим в Нагорном Карабахе.

«Замгоссекретаря Бигэн призвал стороны немедленно согласиться на прекращение огня и возобновить диалог под эгидой сопредседателей Минской группы [ОБСЕ], чтобы достичь долговременного урегулирования конфликта», — сообщили в Госдепартаменте.

В понедельник Минобороны Армении сообщило, что армия Карабаха загнали в ловушку и уничтожили отряд противника. По данным ведомства, в результате операции погибли около 200 военнослужащих ВС Азербайджана. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что армия взяла под контроль ряд позиций на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе в Джабраильском районе.