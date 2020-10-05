Лавров готов провести встречу с главами МИД Армении и Азербайджана

Москва, 5 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности провести в Москве встречу с главами МИД Азербайджана и Армении. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

Лавров провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхун Азиз оглы Байрамовым. Министры обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. При этом глава МИД РФ подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня в зоне конфликта.

«Отмечено, что Россия вместе с другими сопредседателями Минской группы ОБСЕ продолжит содействовать возобновлению переговорного процесса на основе базовых принципов нагорно-карабахского урегулирования», — говорится в сообщении.

Кроме того, Лавров подтвердил готовность провести в Москве встречу глав МИД Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе вспыхнули масштабные боевые действия между Арменией и Азербайджаном. Противоречия между Баку и Ереваном из-за Нагорного Карабаха продолжается более 30 лет. В 1991 году регион провозгласил независимость от Азербайджана. Позднее Баку предпринял попытку восстановить над регионом контроль с помощью военной силы. В 1994 году Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы подписали протокол о временном перемирии.