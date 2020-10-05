Литва отозвала посла из Минска

Вильнюс, 5 октября. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Вильнюс отозвал своего посла из Минска для консультаций. Об этом министр написал в своем микроблоге Twitter.

Ранее стало известно, что Минск отозвал своих послов из Польши и Литвы для консультаций. В МИД Белоруссии подчеркнули, что данные действия связаны с «откровенно недружественными телодвижениями» Варшавы и Вильнюса в отношении Минска.

«Сохранение поддержки белорусов по-прежнему имеет решающее значение. Это важная причина держать каналы связи открытыми. Поэтому после консультаций с партнерами и при координации с Польшей Литва отзывает посла в Минске для консультаций», — сообщил Линкявичюс.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, победу на которых одержал Александра Лукашенко. При этом главная соперница белорусского лидера Светлана Тихановская заявила, что не признает результаты выборов.

После завершения голосования в столице Белоруссии начались несанкционированные протестные акции. Сотрудники милиции были вынуждены использовать спецсредства, чтобы не допустить беспорядков в Минске.

Позднее стало известно, что белорусские спецслужбы зафиксировали звонки кураторов протестных акций из Польши, Великобритании и Чехии. Кроме того, было установлено, что базирующиеся в Польше, Литве, Чехии и Украине деструктивные силы пытались осуществить государственный переворот в Белоруссии.

В конце сентября Латвия, Литва и Эстония ввели санкции против 100 белорусских чиновников. Позднее МИД Белоруссии ввел аналогичные ограничения против балтийских стран.