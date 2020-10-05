Миро объяснила, кто подставил Наташу Королеву в скандале с Тарзаном

Москва, 5 октября. Скандально известный блогер Лена Миро заявила, что Наташа Королева много лет подряд предавала себя, и продолжает предавать. В своем блоге автор разобрала некоторые высказывания Королевой.

Так, на съемках нового выпуска шоу «Осторожно, Собчак» на YouTube певица сказала, что не считает, что Тарзан ей изменил.

«Я не считаю, что это измена. Я считаю, что это подстава. Это разные вещи. Его намеренно вели и подставляли», — отметила Королева.

Миро же задалась вопросом, кто, кого, в чем именно и перед кем подставил, а также высказала свою точку зрения.

«Это не девки подставили Тарзана перед Натальей, а Наталью — перед всей страной. Это Наталья подставила себя перед самой собой», — подчеркнула блогер.

По словам блогера, муж изменил Королевой, однако главное здесь то, что «Наталья изменила себе сама». Миро уверена, что, оправдывая поведение Глушко, певица попала в капкан.

«Этот капкан я называю «Весы поведения партнера». В нем сидят, пытаясь заглушить внутренний голос правды, многие женщины, а, значит, об этом стоит поговорить откровенно. Ведь сложно уйти от того, кто дает тебе то, что ты действительно ценишь», — написала Миро.

Так, веселый и добродушны Сергей Глушко дает Королевой теплоту и яркие интимные отношения. Но, по мнению блогера, Королеву одолевали и ревность, и претензии к партнеру.

«Однако женщина сделала свой выбор — жить вот так: с ревностью, с претензиями, с болью. Потому что родной», — добавила автор.

В заключении поста Миро посоветовала подписчицам не предавать себя и выкинуть из головы эти «весы поведения партнера».

Напомним, о романе Тарзана с актрисой Анастасией Шульженко стало известно в начале сентября. После того как в Сети стали активно обсуждать измену бодибилдера, Тарзан записал ролик, в котором признался в измене Королевой, но затем удалил видеозапись. Многие считают, что измена стриптизера — это всего лишь пиар-ход, необходимый теряющей популярность паре.