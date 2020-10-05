В Минприроды заявили об отсутствии химикатов в пробах воды с Камчатки

Москва, 5 октября. Превышения предельно-допустимых концентраций по нефтепродуктам в местах загрязнений на Камчатке не выявлено. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.

«Все анализы, которые мы взяли, которые мы зафиксировали Росприроднадзором, они говорят, что никаких пресыщений ПДК по нефти, нефтепродуктам или их аналогам ни в воде, ни на суше нет», — сообщил Кобылкин.

По словам главы Минприроды, в пробах зафиксированы небольшие превышения по железу и фосфатам, однако они незначительны.

«Никаких химических реагентов мы в воде не обнаружили. Ни в воде, ни на суше», — подчеркнул он.

Часть проб, по словам Кобылкина, доставлена в Москву. Сейчас министерство проверяет предприятия, находящиеся в районе разлива, совместно с Генпрокуратурой РФ. Предположительно, добавил чиновник, произошедшее загрязнение на Камчатке было не техногенное. Он привел слова представителей академии наук, которые полагают, что причины были природные.

«В период штормов происходят какие-либо явления, связанные с повышением токсичности», — уточнил министр.

Первыми тревогу забили серферы. По их словам, в районе Халактырского пляжа на Камчатке в конце сентября изменился цвет воды, а после заплывов у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. В соцсетях стали появляться фотографии, на которых видно, что на берег выбросило тела погибших морских обитателей. Проверку проводит, в том числе, Следственный комитет РФ, передавал RT.

Хронологию событий можно отследить в специальном материале ФАН.