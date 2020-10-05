Бизнесмен Варданян считает, что РФ должна вмешаться в карабахский конфликт

Москва, 5 октября. Российский инвестор и предприниматель Рубен Варданян записал видеообращение, в котором обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вмешаться в конфликт в Нагорном Карабахе. Ролик опубликован на YouTube.

«Владимир Владимирович, я хочу обратиться к вам как гражданин России. У меня нет другого паспорта. Я знаю, что вы как лидер можете сделать многое. Именно сегодня ваше участие, ваше отношение ко всему этому определяет очень многое», — сказал Варданян.

Предприниматель выразил уверенность, что события в Нагорном Карабахе не являются локальной проблемой, которая касается только Армении и Азербайджана. По мнению Варданяна, данная ситуация представляет собой «геополитическую бомбу замедленного действия», которая может затронуть и Россию.

С 27 сентября в Нагорном Карабахе продолжается вооруженное противостояние между армянскими и азербайджанскими военными. В Азербайджане и Армении введено военное положение, а также объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых.

Территориальный спор между Баку и Ереваном из-за Нагорного Карабаха длится более 30 лет. В 1991 году жители региона провозгласили независимость от Азербайджана, после чего Баку попытался силой взять под свой контроль Нагорный Карабах, что привело к масштабному конфликту с Арменией.

В 1994 году Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали протокол о перемирии. Однако периодически в Нагорном Карабахе возобновлялись боевые действия.