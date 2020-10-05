В Госдуме назвали протесты в Бишкеке попыткой осуществить цветную революцию

Москва, 5 октября. Массовые протесты в Бишкеке являются попыткой извне осуществить в стране цветную революцию, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.

В понедельник на площади Ала-Тоо, рядом с которой расположены здания парламента и администрации президента Сооронбая Жээнбекова, начался массовый митинг, участие в котором приняли порядка 2 тыс. человек. Они потребовали отменить итоги выборов 4 октября в законодательное собрание республики. Вечером начались столкновения протестантов с правоохранителями.

Российский парламентарий принимал участие в парламентских выборах в Киргизии в качестве международного наблюдателя. По его словам, голосование прошло «демократично и цивилизованно», избирательные участки были оборудованы электронными комплексами обработки бюллетеней, что исключает попытки фальсификаций.

«Предпосылок и оснований для протестов никаких не было. Считаю, что массовые протесты — это попытка осуществить цветную революцию, которая координируются извне», — заявил Шеремет.

По его словам, сейчас можно наблюдать пример того, «как внешние силы пытаются вмешаться в демократические процессы» на территории ближайших соседей и союзников России.

Вечером в понедельник милиция в Бишкеке с использованием спецсредств оттеснила с центральной городской площади протестантов. Правоохранители применили резиновые пули, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы.