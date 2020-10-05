Ольга Дроздова рассказала о «предательстве» Певцова

Москва, 5 октября. Российская актриса Ольга Дроздова поделилась историей, когда много лет назад ее «подставил» актер Дмитрий Певцов. Об этом она рассказала в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио», пишет «Телепрограмма».

В то время Певцов был еще не мужем, а просто другом. Актриса отметила, что он разрешил режиссеру картины «Прогулка по эшафоту» Исааку Фридбергу снимать ее голой, несмотря на то, что в сценарии этого не было.

«Я сначала категорически отказывалась. Они сговорились. Я убежала в итоге со съемки. Бегала по лесу. Вернулась на съемочную площадку и улетела с расстройства во Францию», — рассказала Дроздова.

По словам 55-летней актрисы, после такого «предательства» Певцов перестал быть ее другом, но стал мужем.

«Большое видится на расстоянии и родное тоже, поэтому я не против, когда мы сейчас порой разъезжаемся по работе. Надо отдыхать друг от друга», — заметила актриса.

Дроздова также добавила, что советует всем своим студенткам в вузе, в котором она преподает, выходить замуж за друга, потому что «с ним будут чувства крепче».

Напомним, Ольга Дроздова замужем за Дмитрием Певцовым уже 25 лет. Их общему сыну Елисею в этом году исполнилось 13 лет.

Ранее пользователи Сети раскритиковали Дроздову из-за несвойственного ей образа и непонятных жестов.