Пугачева в фиолетовой шубе испугала поклонников «чужим лицом»

Москва, 5 октября. Алла Пугачева в модной фиолетовой шубе напугала своих поклонников, показавшись им «старой» и «чужой» на видео в одном из фан-аккаунтов звезды в Instagram.

Примадонна появилась на видео в фиолетовой шубе и белых перчатках. Поклонники оценили шик ее образа, но начали спорить по поводу внешности. Многие отказывались узнавать любимую певицу, утверждая, что она пытается выдать себя за другого человека.

Пользователи Сети нашли, что лицо звезды становится «чужим» и «старым» при любой попытке проявления эмоций. А постоянно открытый рот выставляет не в лучшем свете слишком белые искусственные зубы.

«Да это же не она!» — написала svetlana_starikova. «Каково ей — смотреть в зеркало и видеть там не свое лицо, а чужое. Наверное, жутко это ощущать», — поделилась предположением vissskass1987.

Ранее подписчики осудили Примадонну за то, что она появилась на похоронах шансонье Александра Кальянова в черных перчатках, но без защитной медицинской маски.