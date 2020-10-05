Пресс-секретарь президента США заразилась коронавирусом

Вашингтон, 5 октября. Пресс-секретарь президента США Кейли Макинани сообщила, что заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом она написала в своем микроблоге Twitter.

«После постоянных отрицательных тестов, включая ежедневные тесты с четверга, я сдала положительный тест на коронавирус в понедельник утром», — сообщила Макинани.

Пресс-секретарь также добавила, что к настоящему моменту у нее не было симптомов инфекции, поэтому она продолжает выполнять свои обязанности удаленно.

2 октября в СМИ появилась информация о том, что глава Белого дома Дональд Трамп и его супруга Меланья заразились коронавирусом. Позднее стало известно об ухудшении состояния Трампа. У главы президента США был зафиксирован сильный кашель и высокая температура.