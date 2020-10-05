Скончалась актриса и режиссер Майя Маркова

Москва, 5 октября. Скончалась советская актриса и режиссер фильмов и фильмов-спектаклей Майя Маркова. Некролог опубликован на сайте Союза кинематографистов России.

Актриса ушла из жизни в возрасте 94 лет. Причина смерти не указана.

«На 95-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера телевизионных фильмов Марковой Майи Алексеевны», — написано в некрологе.

С 1950 года Маркова работала на Центральном телевидении ассистентом главной редакции программ для детей, а с 1955 года она уже стала режиссером главной редакции литературных программ.

Майя Маркова является режиссером множества телевизионных фильмов и спектаклей, любимых и детьми, и взрослыми. Это «Дикая собака Динго», «Тайна далеких морей», «Новогодняя ночь», «В стране волшебников», «Голубая чашка», «Конек-горбунок», «Спешите делать добро», «Эдит Пиаф» и многие другие.