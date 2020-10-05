Кудрявцева ответила на нападки Разина в адрес ее детей

Москва, 5 октября. Скандал между телеведущей Лерой Кудрявцевой и бывшим музыкальным продюсером Андреем Разиным вспыхнул с новой силой. На этот раз Разин прошелся по детям теледивы. В интервью порталу «НьюИнформ» Кудрявцева сообщила, что продюсер устраивает подобные шоу для того, чтобы его вспомнили.

Лера выиграла первое заседание суда против Разина. По данным СМИ, она хочет получить от продюсера 2,5 млн рублей в качестве компенсации за оскорбление ее чести и достоинства. Однако основатель группы «Ласковый май» не успокаивается и пошел в атаку с новой силой.

На этот раз он заявил, что сын знаменитости Жан и ее экс-супруг Сергей Ленюк не являются родственниками. Своей «главной задачей» он назвал попытку заставить Кудрявцеву провести генетическую экспертизу.

Более того, Разин заявил, что младшую дочь Кудрявцева родила от суррогатной матери, а обещанные 20 тыс. долларов так ей и не отдала.

Комментируя очередные обвинения продюсера, Кудрявцева подчеркнула, что Разин не перестает говорить о ней, чтобы о нем самом не забывали.

«Зачем ему это? Чтобы о нем вспомнили. И все печатали, обсуждали», — отметила она.

Телезвезда добавила, что подобные выпады ее уже не расстраивают.