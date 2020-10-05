Боню ограбили на 250 тысяч евро во Франции

Париж, 5 октября. Бывшая участница шоу «Дом-2» Виктория Боня заявила, что ее дважды ограбили за 10 дней во время пребывания на юге Франции. Подробностями блогерша поделилась в Instagram.

Боня пожаловалась, что воры залезли к ней днем. Якобы кто-то из соседей даже видел преступников.

«Пришел инспектор с фонариком, вроде как искали отпечатки пальцев, конечно же, их не нашли», — написала блогер.

По словам дивы, полицейские заверили, что во всем разберутся. Но через пару дней после первого инцидента произошло второе ограбление, на этот раз ночью.

Преступники проникли в дом, разбив стекло и сломав замок. В общей сложности у Бони похитили сумки и дорогие вещи на 250 тысяч евро.

Блогеру пришлось установить камеры видеонаблюдения. На что соседи заявили, что белые видеосистемы «не подходят» по цвету к желтому дому. Боня ответила, что с ней живет ребенок, чья безопасность намного важнее красивого фасада.

«Они отправили официальное письмо и сейчас будет разбирательство в суде», — добавила она.

Больше всего Боню возмутил факт, что новость о ее ограблении оказалась во французской прессе. По словам 40-летней звезды, она не планировала сообщать об этом инциденте в СМИ, но информация как-то просочилась в таблоиды.

Ранее сообщалось, что Боня отдыхала в Италии с теннисистом Маратом Сафиным. Поклонницы оценили преображение Сафина.