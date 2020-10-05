Разведенная Муцениеце набросилась на Тарзана с нецензурной бранью

Москва, 5 октября. Актриса и модель Агата Муцениеце пережившая тяжелый развод, набросилась на стриптизера Сергея Глушко (Тарзана) с нецензурной бранью. На измену бодибилдера певице Наташе Королевой она отреагировала в Instagram.

Муцениеце возмутили попытки Тарзана оправдаться после секс-скандала.

«Он переживает за жену… А когда пихал свои причиндалы в женщин, за кого переживал? Честно? Человек низких моральных принципов винит всех вокруг. Да, может, просто не надо быть..?» — нецензурно выругалась актриса.

Ранее Глушко в интервью Ксении Собчак назвал скандал с собственной изменой «срежиссированной акцией». Стриптизер уверен, что его подставил продюсерский центр, прославивший Гогена Солнцева и Диану Шурыгину. Тарзан подчеркнул, что секс с актрисой Анастасией Шульженко у него действительно был. Однако бодибилдер назвал его «просто леваком», который «бывает у мужиков»

Королева тоже высказалась о скандале, заявив, что ее муж — «взрослый ребенок», у которого эмоции нередко превалируют над рассудком.

Муцениеце прожила в браке с актером Павлом Прилучным почти девять лет. Вместе они воспитывали дочь и сына. Однако несколько месяцев назад артистка стала жаловаться на неадекватное поведение супруга и даже побои с его стороны, после чего объявила о разрыве отношений.