Верховный суд признал законным лишение Хахалевой статуса судьи

Москва, 5 октября. Верховный суд России отказал Елене Хахалевой в удовлетворении жалобы на досрочное прекращение ее судебных полномочий в соответствующем органе Краснодарского края, сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.

«В удовлетворении жалобы Елены Хахалевой на решение Высшей квалификационной коллегии судей отказать», — вынес решение суд.

Жалоба Хахалевой была основана на доводах о том, что при наложении дисциплинарного взыскания ВККС не был соблюден принцип соразмерности наказания. Она ссылалась на то, что лишение полномочий грозит лишь в случае выявленных коллегией нарушений, а именно прогулов, которые не совершались в ходе судебных процессов.

Елена Хахалева привлекла к себе внимание общественности в 2017 году, когда когда адвокат Сергей Жорин опубликовал на своей странице в социальной сети видео со свадьбы дочери Хахалевой. Гостей развлекали звезды первой величины российской эстрады — Иосиф Кобзон, Вера Брежнева, Сосо Павлиашвили, Николай Басков и Валерий Меладзе. Как утверждал адвокат Жорин, по самым скромным подсчетам свадьба могла обойтись в 2 миллиона долларов. Общественность возмутилась возможными масштабами заработков судьи, и разразился скандал, за которым последовали судебные процессы.

В их ходе были выявлены многочисленные неявки судьи на работу, так как рабочее время она предпочитала проводить, отдыхая в Москве или Абхазии. При этом за 128 дней прогулов «Золотая судья», как прозвали Хахалеву СМИ, получила зарплату в полном объеме.

Кроме того, адвокат Сергей Жорин высказал предположение о коррумпированности всего Краснодарского краевого суда. Он рассказал, как при первом же посещении органа власти разные лица неоднократно открыто предлагали ему «формы непроцессуального воздействия на решения».