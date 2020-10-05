Кто в РФ получит ежемесячно до 15 тыс. руб. на детей, кому увеличат пенсию

Новые дополнительные ежемесячные выплаты до 15 тысяч рублей на детей предусмотрены для некоторых категорий россиян; часть российских пенсионеров с октября начнет получать повышенную пенсию. Подробности — в материале ФАН.

Кто в России получит новую ежемесячную выплату на детей

ФАН со ссылкой на Пенсионный фонд России напоминает, что часть россиян может оформить дополнительные ежемесячные выплаты на детей до трех лет. Выплаты будут осуществляться из суммы материнского капитала. При этом маткапитал не должен быть использован на другие нужды, а семья должна считаться малоимущей.

Для получения выплаты должны быть соблюдены и некоторые другие условия. Это рождение второго ребенка после 1 января 2018 года; российское гражданство матери и ребенка; средний доход на одного члена семьи не выше двух региональных прожиточных минимумов (рассчитываемый на второй квартал 2019 года).

Получать выплату можно только до достижения ребенком трех лет, оформлять пособие требуется ежегодно. Сумма, ежемесячно выделяемая из маткапитала, должна составлять прожиточный минимум на ребенка, установленный в регионе, где проживает семья.

Например, в Москве прожиточный минимум на ребенка в 2020 году составил 15225 рублей, в Московской области — 12888 руб.

Заявку на получение ежемесячной выплаты из маткапитала можно подать через портал госуслуг или через отделение ПФР по месту регистрации.

Повышение пенсий в октябре

Повышение пенсий неработающим гражданам пенсионного возраста за счет индексации предусмотрено с 1 января 2021 года.

А уже с 1 октября 2020 года повышение пенсий ждет граждан, которые получают выплаты не из Пенсионного фонда России, а напрямую из бюджета. Речь идет о вышедших на пенсию по выслуге военных, сотрудниках силовых структур и приравненных к ним служб, в том числе ФСИН и МВД.

Пенсии этой категории пенсионеров будут проиндексированы на три процента. Это сделано в соответствии с увеличением на тот же процент окладов военных, силовиков, а также сотрудников некоторых федеральных учреждений.

Кроме того, для военных пенсионеров предусмотрен ряд других льгот, в том числе на оплату ЖКХ, лечение, проезд, решение жилищных проблем и т. д.

Кроме того, российские военные пенсионеры, выработавшие после отставки гражданский трудовой стаж, могут рассчитывать на получение двойной пенсии. Военную пенсию они по-прежнему будут получать из бюджета, гражданскую — через пенсионный фонд.

Для получения двойной пенсии отставник-военный должен достигнуть пенсионного возраста, а также (на 2020 год) иметь не менее 11 лет гражданского трудового стажа и достаточное количество пенсионных баллов (на 2020 год — 18,6).

75 тысяч рублей ветеранам борьбы с бандподпольем

Единовременная выплата в 75 тысяч рублей предусмотрена в октябре 2020 года для ряда ветеранов, проживающих как в России, так и на территории стран Балтии — Латвии, Литвы и Эстонии. Речь идет о тех, кто принимал участие в военных операциях по ликвидации националистического подполья в Прибалтике, а также на Украине и в Белоруссии в период 1944–1951 годы. Подробнее об этой выплате читайте в материале ФАН.